És itt most tényleg elég intenzív habokra kell gondolni, úgy néz ki az egész, mint egy gigantikus autómosó padlója:

Fotó: Facebook

A 444 cikke alapján egyebek mellett Tossa de Mar és Castell-Platja d’Aro utcáit is elöntötték a habok, amiket a Gloria névre keresztelt hóvihar idézett elő. Az is kiderült, hogy a víz ilyen mértékű felhabázásáért a benne élő algák és planktonok a felelősek. A vihar elsősorban az ország keleti partjait és a Baleár-szigeteket érinti, és amellett, hogy súlyosan zavarta a közlekedést a térségben, négy ember haláláért is felelős.

A vihar időközben Franciaország déli részére is átterjedt, a Météo France meteorológusa pedig ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a Gloria a legsúlyosabb vihar, ami 1982 óta, téli időszakban sújtotta az országnak ezt a régióját. A víz