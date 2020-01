Persze nem csak úgy poénból, hanem annak apropóján, hogy a Lego megalkotta a Nemzetközi Űrállomás (ISS) kicsinyített mását.

A jelek szerint a Lego megbecsüli az űrhajózás rajongóit: pár éve volt ugye a parádés Saturn V rakéta – amit mi is összeraktunk –, aztán a Nők a NASA-nál készlet, tavaly pedig az Apollo-11 küldetés holdkompja, az Eagle került sorra, most újabb súlyos tízezrekkel akarja lefogyasztani a Lego a fotelűrkutatók pénztárcáját. Kedden ugyanis bejelentették, hogy február elsejétől megvásárolható az Ideas sorozat legújabb tagja, a Nemzetközi Űrállomás (International Space Station, ISS).

Az ISS a Lego-rajongók által megálmodott készleteket megvalósító sorozat tízéves évfordulója alkalmából kerül a boltokba. Ahogy a Saturn V holdrakéta, az ISS is egy Lego-fan sok szavazatot kapott ötlete alapján vált valósággá. A NASA szakértői segítségével megalkotott 864 darabos készlet az űrállomás modelljén kívül tartalmaz két miniatűr űrhajóst (nem minifigeket), egy űrsiklót és három kisebb teherűrhajót, köztük a SpaceX Dragonját. Itt picit egyébként bicsaklik a történelmi hűség, az űrsiklók ugyanis 2011 óta nem repülnek, míg az első Dragon 2012-ben dokkolt először az ISS-hez, szóval a két űrhajótípus szigorúan véve nem kapcsolódhat egyszerre az ISS-hez.

Az új készlet promózásához még azt is meglépték, hogy egy sztratoszféraballon segítéségével jó magasra, a légkör fölső rétegeibe felküldtek egy megépített szettet, az akciót pedig a ballonhoz rögzített kamerával is megörökítették. Bár az űrtől így is messze volt, a látvány egészen élethűre sikerült, a Lego űrállomás eléggé úgy nézett ki, mint a Föld körül keringő igazi:

An out-of-this-world building experience is coming! 🌙⭐️ The LEGO International Space Station is available February 1st! https://t.co/DZwnyE12EN pic.twitter.com/rcNGTeqC2H — LEGO (@LEGO_Group) 2020. január 21.

A 20*31*19 centiméteres modell több ponton is variálható, a Canadarm2 robotkar valósághűen mozgatható, a hatalmas napelemtáblák is tetszés szerinti pozíciókba állíthatók. A készlethez egy 148 oldalas könyv is tartozik, ami az összerakási útmutatón kívül az ISS-ről szóló ismeretterjesztő részt is tartalmaz, illetve megtudhatunk pár dolgot a készlet alkotójáról, Christoph Ruge-ról.

Amúgy nem ez az első ISS-készlet a Legótól, a LEGO Discovery 7467: International Space Station szett 2003-ban volt utoljára kapható. Az új készlet azonban teljesen eltérő szerkezetű, és dícséretére legyen mondva nem matricázott, hanem festéknyomott elemeket tartalmaz. Szóval, kedves Lego: