A Zsaru magazin szerdától online is elérhető cikkben csaknem 3000 karaktert szánt arra az emberi, azaz állati történetre, miszerint

egy szolgálaton kívüli rendőrőrmester segített elvinni egy kutyát a Damjanich utcából Újlipótvárosba.

Petneházi Kitti január 1-én épp szolgálaton kívül volt, amikor a Damjanich utcánál meglátta, hogy egy szatyrokat cipelő nő kétségbeesetten próbálja megnyugtatni görcsrohamot kapott tacskóját. Kiderült, hogy a menhelyről befogadott Rocky korábbi fejsérülései miatt hajlamos az epilepsziára, és miután aznap már több rohama is volt, ezért gazdája úgy döntött, elviszi Újlipótvárosban lakó gyerekéhez, akinél van néhány nyugtatóinjekció. Azonban az újabb rohammal a cipekedő nő nem tudott mit kezdeni, így az őrmester nyalábolta a hóna alá az ebet. Rocky eljutott Újlipótvárosba, megkapta az injekciót, és hamarosan jobban is lett. A nő annyira hálás volt az őrmesternek – akinek otthon van egy Mázli névre hallgató civil csivavája - , hogy személyesen ment be köszönetet mondani a rendőrkapitányságra, három nap múlva pedig levélben fejezte ki elismerését a rendőrkapitánynak. Petneházi Kittiről egyébként csak akkor derült ki, hogy rendőr, amikor a kutyacipelés előtt a szolgálati igazolványát átrakta a zsebéből a hátizsákjába.