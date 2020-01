DMZ címmel rendelt pilotot az HBO MAX (ami nem HBO GO vagy HBO NOW és nem is HBO OD, hanem a Warner Bros. saját streamingplatformja, csak sokkal sikkesebb az HBO-val azonosítani, mint teszem azt a Supergirllel) az Emmy-díjas és Oscar-jelölt Ava DuVernay gyártó cégétől, és már a szinopszis alapján is csak annyit tudunk rá mondani, hogy helyes, csak így tovább.

A DMZ, azaz demilitarizált zóna a jövőben játszódik, a II. Amerikai Polgárháború után, az alapja pedig egy DC Comics égisze alatt kiadott képregény (a DC a Warneré, ahogy a Mavel a Disney istálló tagja). A főhős Alma Ortego (a szerepre Rosario Dawson írt alá), aki a polgárháború után hivatalosan senki földjévé minősített Manhattanben dolgozik mentősként, de csak azért, mert így nagyobb esélye van megtalálni a háborúban eltűnt lányát, mintha kosarat fonna naphosszat. Manhattan kábé olyan lehet, mint a Menekülés New York című remek B-filmben volt, és ha van Isten, Dawsonnak is csak fél szeme lesz, mint Snake Plisskennek.