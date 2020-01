Szögezzük le a legelején, autópályán forgalommal szemben haladni rendkívül veszélyes. Persze a politika világa más terep, abból ugyanis nem valószínű, hogy emberhalál lesz, ha valaki csak hülyeségeket beszél. De még így is figyelemre méltó, ha egy politikus azt a politikai közösséget idiótázza le szívszorító őszinteséggel, amelynek maga is része. (a linken 6:23-tól)

Ezt tette Novák Katalin államtitkár, aki az M1 reggeli műsorának vendége volt. A családpolitika volt terítéken. Az államtitkár arról beszélt, hogy az ENSZ-ben "Magyarországként" gyakran "egyedül érezték magukat". Miről van szó? - teheti most fel a kérdést magának a gyanútlan hallgató. Én speciel érteni vélem, hogy Novák mire gondolt, mert egyrészt a tavalyi év a családok éveként vonult be a legújabbkori magyar politikatörténetbe, így eleget hallhattuk, milyen fontosnak gondolja az Orbán-kormány a családok segítését, de Novák mégis úgy érezte, inkább egy közismert viccel világítja meg a kérdést, és a magyar kormányt ahhoz az autóshoz hasonlította, aki szemben a forgalommal halad az autópályán, és amikor bekapcsolja a rádiót, ott éppen arról beszél a hírolvasó, hogy vigyázat, egy őrült autós halad az autópályán szemben a forgalommal, mire maga elé motyogva azt mondja, csak egy? Hát az összes!

Kicsit így érezték magukat a magyar kormány tagjai az ENSZ-ben, mintha mindenki szembejönne, folytatta Novák, de szerinte kiderült, hogy mégsem így van, és hogy mentse a helyzetet, hozzáteszi, mi megyünk a jó irányba, és már az Egyesült Államok is ebben az irányban halad (családközpontú politikát folytat), hovatovább már 35 ország is rácsodálkozott a családok segítésének fontosságára, már ők is fel mernek szólalni ezen értékek mellett, mondta.

A legendás vicc tehát mostantól új befejezést kapott: a szembejövők rájönnek, valójában ők haladnak a rossz irányban.

Ba dum tss

