Egy ideális világban nincs megosztottság, vagy legalábbis az emberek képesek érdemi vitát folytatni azokról a témákról, amelyekben nem képviselnek egyforma álláspontot. De nem élünk ideális világban, és még akár egy olyan egyszerű, hétköznapi (mondhatni banális) kérdés is komoly éket tud verni emberek közé, hogy pontosan hogyan is kell meghámozni a banánt.

Nem titkoljuk, a szerkesztőségben is többször volt beszédtéma, hogy akkor most mégis melyik végén érdemes nekiesni a banánnak, hogy ki melyik iskolát képviseli. És kíváncsiak vagyunk arra, hogy az olvasók melyik tábornak drukkolnak, szóval közzé is tettünk egy szavazást. Íme:

Ugyan nagyon sokszor van, hogy az aranyközépút a megfelelő megoldás, ez valószínűleg a banánhámozásnál nem működik. Főleg, ha azt vesszük köztes módszernek, hogy mindkét végén megbontjuk, hiszen akkor az lesz a végeredmény, mint a szemléltető eszköznek használt szerkesztőségi banánnal, ami művészeti alkotásnak még éppen elmegy, de a gyümölcs elfogyasztását kissé nehézkessé teszi.