Késik a vonata, nyáron bedöglik a légkondi, megáll a pályán a szerelvény, mert a mozdonyvezetőnek éppen lejárt a munkaideje, emelkedjen felül ezeken, hiszen a magyar vonatok némelyikén létfontosságú szolgáltatás is igénybe vehető, ráadásul ingyen: a beépített sörnyitó.

Biztos nem friss fejlesztés, de nekem valahogy csak ma szúrt szemet a Debrecen felé tartó IC-n, hogy az üléseknél lévő asztalok fémlábához egy bütyök is csatlakozik, és hogy senki ne nézze ruhakaasztónak, felmatricázták egy sörnyitó ikonnal. Az egységesség miatt gyanítom, hogy ez nem csak valami jól sikerült hekkelés.

Azt eddig is tudtuk, hogy minden, de minden egyben sörnyitó is, de azért vannak ügyetlenebbek, akiknek tényleg jól jöhet egy IGAZI sörnyitó, már ha észreveszi ezt a rejtett kényelmi szolgáltatást. Egy ikonnal igazán jelezhetnék ezt a Elvirán is, persze üveges sört a PET-palack- és aludobozvilágban már egyre kevesebben isznak, de azért még vannak hűséges sörözők is.