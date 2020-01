Forrás: Közlekedő Tömeg

Ha az eszkábálást oktatnák, akkor a Tata-Tóvároskert megálló lépcsőit felújító mesterember nagydoktori címet kapna az Akadémián, ugyanis sikerült szinte minden lépcsőfokot különböző magasságúra és szélességűre fabrikálnia, sőt, a méretek egy-egy fokon belül is változóak, amely teljes mértékben ellentmond nemcsak a józan észnek, hanem a jogszabályban rögzített lépcsőszerkesztési elveknek is, derült ki a Közlekedő Tömeg friss posztjából. A szervezet szerint nem elég, hogy az eredmény csúnya, de a vakok és gyengénlátók számára konkrét balesetveszélyt is hordoz.