Több mint valószínű, hogy a világ más pontjain is ez történik amúgy, ha ilyesmit csinál az ember, mert ugyan szórakoztatónak hangzik a dolog, és annak is néz ki a róla készült felvétel alapján, azért mégiscsak eléggé ön- és közveszélyes mutatványról van szó:

Az egész tényleg nehezen lehetne ennél szürreálisabb, nem is csak azért mert két ember egy mozgó motoron mos hajat félmeztelenül, hanem azért is, mert a motort vezető férfi úgy kormányoz, hogy az ölében még egy karton sör is van.

Fotó: Facebook

A rendőrök amúgy pont a fenti videó alapján találták meg a szabálysértőket, ezen ugyanis látszott a motor rendszámtáblája is. A két férfi végül 1,8 millió vietnámi dongos, vagyis kb. 24 ezer forintos bírságot kapott, ami annak fényében nem is tűnik soknak, hogy a motort vezető Huynh Thanh Khanh-nak még jogsija sincsen.

(via)