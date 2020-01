Mármint 84 éve, 1936 óta nem volt januári rajt az első osztályú bajnokság tavaszi szakaszában. AZ MLSZ szakmai szempontokra hivatkozva védte a januári folytatást, mondván, a válogatott hátrányba kerülhet a többi európai csapattal szemben, ha később indul újra a bajnokság, mert a többi válogatott játékosa jobb formába kerülhet tavaszra, ha többet játszik, és ez a márciusi Eb-pótselejtező miatt sem mindegy.

Az M4-nek nyilatkozó MLSZ-szóvivő, Sipos Jenő pénteken azt mondta, a szurkolók is inkább tétmeccseket, mint felkészülési mérkőzéseket néznek januárban, úgyhogy minden a korai rajt mellett szól, főleg, hogy már Magyarországon is vannak olyan pályák, stadionok, amelyek alkalmasak arra, hogy a téli időjárásban is lehessen mérkőzéseket játszani.

1936-ban még nem voltak ilyen technikai vívmányok, így volt olyan meccs, ami után a sár miatt teljesen újra kellett vonalazni a pályát. Akkor egyébként a Budai 11 és a Budafok játszotta az első januári meccset idénhez hasonlóan január 25-én, majd 26-án jött a forduló többi meccse.

Fotó: Képes Pesti Hirlap, 1936-02-04 / 28. szám / Arcanum adatbázis Sternberg és Seres megtámadják a kapura lövő Sast – még februárban sem álltak készen a pályák 1936-ban

Idén a teljes forduló lemegy január 25-én, a nyitómeccs 14.55-től a Fradi-Paks lesz.

A 84 évvel ezelőtti NB I.-rajt tippje az NSO érdeme.