A "Country királynője" vagy a sajtósa egészen véletlenül megcsinálta a hónap mémjét, ami napok óta kering az interneten, és mindenki csinál belőle egy saját verziót Miley Cyrustól kezdve az összes Instagram-híres kutyáig vagy Simon's Cat-ig.

A #dollypartonchallenge lényege, hogy az ember egy montázsban prezentálja, hogy a különböző közösségi oldalakon mennyire más képet mutat magáról.

Get you a woman who can do it all * pic.twitter.com/sG4OHpVgxM