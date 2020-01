Úgy tűnik nem csak a magyar emberek szeretnek irreális méretű energiákat beleölni abba, hogy valamilyen trükkel kijátsszák a rendszert, és egy ici-picit előnyösebb helyzetbe kerüljenek.

Erre kiváló annak a 62 éves arizonai férfinak az esete, aki azért, hogy használhassa a telekocsisávot beültetett maga mellé egy rongyokba felöltöztetett műanyag csontvázat - illetve csak a felét, a csontváz alteste ugyanis hiányzott, viszont volt egy halászkalapja, ami a még jobb álcázást szolgálta.

Think you can use the HOV lane with Skeletor riding shotgun? You’re dead wrong! * One of our motor troopers cited the 62-year-old male driver for HOV & window tint violations on SR-101 near Apache Blvd this morning. #NiceTry #YoureNotHeMan #AZTroopers pic.twitter.com/wQYY831mNY