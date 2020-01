Az összecsippentett ujjakkal hevesen gesztikulálva magyarázás a mediterrán népek, de legalábbis az olaszok sajátja a nemzetközi sztereotípiák szerint, mostanra pedig globális trend lett a kézmodulatból.

Ennek a leginkább egyértelmű jele, hogy a 2020-as 13.0-ás emoji szetben, amit most mutattak be, már helyet kapott a kézmozdulat több tucat másik új kis ikonnal együtt.

Ha valaki esetleg nem tudná, hogy mit jelent a kézmozdulat, ami a Che vuoi? kérdéshez társul leginkább, annak ajánljuk ezt a lenti remek szemléltetővideót.

Az elfogadás jegyében született a legtöbb, elsőre valószínűleg megosztó újdonság, mert lett például:

Ezeken kívül pótoltak néhány fájó hiányosságot, lett anatómiailag korrekt szív, egérfogó, egy csomó új állat, fondue, bumeráng, tamale és bubble tea is.

Az összes új emojit erre lehet böngészni.

Az kis üröm az örömben, hogy ahhoz, hogy az emojik működjenek szükség van az Unicode 13.0 karakterkódolásra is, ezt viszont csak márciusban mutatják be, úgyhogy azelőtt hiába keresi bárki a készülékén az új emojikat, és utána is lehet, hogy még 1-2 hónap lesz, mire minden felületen elérhetővé válik a világ legfontosabb emojija.

(Sky News)