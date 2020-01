Az Avastetői általános iskola Széchenyi István tagiskolájának 2. b osztályos tanulói karácsony előtt levelet írtak a cambridge-i hercegnek és családjának, és erre a levélre nemrég válaszképpen egy képeslap érkezett a Kensington-palotából.

Az, hogy a gyerekek levelet írjanak Vilmos hercegnek, az egyik, a brit kultúra iránt érdeklődő tanárnő ötlete volt, a hivatalos címet pedig az interneten találták meg - írja a Boon.hu, aminek munkatársai meg is látogatták a diákokat.

- mesélte az osztály tanítója, Cinkéné Horváth Adrienn.

A tanítványaink már tanulnak angolul, egyelőre játékosan, de a nyelvgyakorlás szempontjából is hasznos volt a levélírás. Ugyanakkor arra is neveltük őket, hogy merjenek bátrak és kezdeményezőek lenni, hiszen ezt a levelet is érdemes volt megírni. Szerettük volna nekik megmutatni, hogy nemcsak elektronikusan lehet levelet írni, hanem hagyományosan is, de azt is megtanulták, hogyan címezzük meg a borítékot.