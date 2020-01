Az indonéz hatóságok jutalmat ajánlottak annak a bátor vállalkozónak, aki eltávolít egy motorgumit, ami egy négyméteres bordás krokodil nyakár szorult, írja a CNN.

Az indonéz állami hírügynökség szerint a gumi már 2016 óta lehet az állaton, ugyanis akkor észlelték először a krokodilt ilyen állapotban a Celebesz sziget Palu folyóján. A krokodil a 2018-as földrengést, majd az azt követő szökőárt is túlélte, de a gumi még ekkor is rajta maradt. A Közép-Celebeszi Természetvédelmi Hivatal (BKSDA) most attól tart, hogy az idegen test megfojthatja a krokodilt.

A jutalmat bárki megkaphatja, aki meg tudja szabadítani a gumitól a szerencsétlenül járt állatot

– mondta Hasmuni Hasmar a BKSDA vezetője, de ennél több részletet nem árult el a jutalomról.

Korábban már kétszer is tettek kísérletet a gumi eltávolítására. 2018-ban egy természetvédő és állatokkal suttogó, Muhammad Panji próbálta megszabadítani, majd később a természetvédelmi hivatal hússal próbálta közel csalni a krokodilt, de egyik próbálkozás sem járt sikerrel.