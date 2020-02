Sok csodát láttunk már Kínában: több tízezres városokat raknak át egyik helyről a másikra, gigantikus liftet építenek hajóknak vagy futurisztikus repteret nyitnak meg a fővárosban. A koronavírus járvány miatt január 24-én kezdték meg egy ezer férőhelyes kórház építését előregyártott elemekből, és a hatóságok tíz nap (!) elteltével be is jelentették, hogy a konténerkórház elkészült. Mondjuk van már tapasztalatuk ebben. Az itt alkalmazott technológiát a 2003-as SARS-járvány idején kísérletezték ki. Vuhan körzetében most összesen négy ilyen kórházat építenek.

