A finn kutatás azt is írja, hogy nemcsak vezetni nem tudnak, de ráadásul "veszekedős, makacs, barátságtalan és nem empatikus" emberek is. A TreeHugger által talált tanulmányban arról írnak, hogy a BMW-sekkel és audisokkal szembeni előítéletek nem teljesen ok nélküliek.

A kutatást egy finn szociálpszichológus, Jan-Erik Lönnqvist végezte a Helsinki Egyetemen, és azt mondja benne, hogy

Az Audi és BMW tulajdonosokra sokkal jobban jellemző, hogy figyelmen kívül hagyják a közlekedési szabályokat és felelőtlenül vezetnek.

Lönnqvist a finn fogyasztói szokásokat vette sorra, közel 1892 autótulajdonost megkérdezve. A szociálpszichológus a piaci szokások mellett a személyiségjegyeket is vizsgálta, ebből jutott arra, hogy a drága német autók tulajdonosai általában tényleg nemcsak tahó parkolók és tahó vezetők, de tahó emberek is. Lönnqvist azt is leszögezi, hogy ezek az emberek azonban nem azért ilyenek, mert gazdagok: a meggazdagodásuk előtt is pont ugyanígy viselkedtek.

Persze nyilván ez az állítás sem egyszerűen csak fekete és fehér, mi nem mondjuk, hogy biztosan így lenne, csak azt, hogy láttunk már rá egy-két példát. Vagy hármat-négyet.