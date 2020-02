Sokszor ígérgetnek mindenfélét hazánkfiainak, hogy nyugaton bezzeg könnyű az élet, jók az iskolák, többet lehet félretenni, zöldebb a fű, egyszerűen minden jobb.

Az ilyen, meggondolatlan szirének kórusához csatlakozott most egy igazán meglepő szereplő, a Magyarok Világszövetsége. De még hogy! Egyből olyan kampánnyal indítottak, amivel rögtön az élmezőnybe kerülnek a hitegetés világranglistáján. Szerintük már nem is kolbászból van a kerítés a világ ügyesebbik felén, hanem

Kanadában például egyenesen kokainból.

De azoknak az érdeklődőknek se kell csalódniuk, akik hazavinnék az egyik legdrágább típusú, egyébként legális piaccal is bíró pszichoaktív szert. Ugyanis szerintük mellé kokainos ajándékmatricákat is osztogatnak az országban.

Egészen pontosan mindez úgy nézett ki, hogy először egy különösen zaklatottnak tűnő szerzőjük kezdett el olyasmikkel turnézni, hogy Kanadában az állam dönti el, hogy kinek mi legyen a neme, ehhez "már óvódás korban elkezdik a hormonblokkolást". A genderelmélet pedig valójában azt jelenti, hogy senkinek ne legyen joga olyan neműként felnőni, aminek született. Ez alapján Kanada a legrémesebb pokol, amit ember el tud képzelni.

Itt jött a csavar, ugyanis most a szövetség közleménye szerint becsatlakozott mellé egy dr. Benedek Viktor nevű forma, aki szerint ezeket az állításokat "lehet ragozni ... és kell is". Az első ragozást pedig rögtön meg is adta:

Winnipegen a gyerekeink iskolájából azt kérte az igazgatóság, hogy tanítsuk meg a gyerekeinket kesztyűt használni a játszótereken, mert a korlátok kokainnal vannak bekenve. Az ajándékmatricákat meg ne nyálazzák be a nyelvükkel, mert az is kokaint tartalmaz.

Benedek jó eséllyel azonos lehet a kanadai természetgyógyászat zászlóvivőjével. Azt viszont nem árulta el egyik szereplő se, hogy miért ilyen népszerű kenőanyag arrafelé a kokain, vagy hogy élelmes vállalkozók miért nem próbálják kivonni a korlátokból és az ingyenmatricákból ezt a helyi összetevőt. Csak abban bízhatunk, hogy Benedekék akkor tényleg mindig hordtak kesztyűt, már csak azért is, mert Winnipegben elég hideg tud lenni, télen a -30 fok sem elképzelhetetlen.

Az még kevésbé kristálytiszta, hogy miben van a Magyarok Világszövetsége. De jobban tennék, ha kicsit alaposabban végiggondolnák a kommunikációjukat, ennél sokkal kevesebbtől is komoly menekülthullámok indultak már tőlünk Kanadába.