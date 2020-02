A Duna-Dráva Nemzeti Park a Facebook-oldalán jelentette be, hogy a Dráva menti erdőkben kinyíltak az első hóvirágok. Mint írják, az ártéri területek magasabb pontjain, a folyó mentén húzódó dombokon, Őrtilos határában és a Szentmihály-hegyen is a hóvirág most a főszereplő.

Érdekes, de egy évvel ezelőtt napra pontosan írtuk meg, hogy nyílnak a hóvirágok. Magyarországon az Európában élő 21 hóvirágfajból négy fajjal találkozhatunk: a kertekben ültetett pompás (Galanthus elwesii), redőslevelű (Galanthus plicatus), és levantei hóvirággal (Galanthus fosteri), valamint az őshonos kikeleti hóvirággal (Galanthus nivalis), mely 2005 augusztusa óta védett növény Magyarországon is. Természetvédelmi eszmei értéke 10 ezer forint, egyetlen szál letépését is pénzbírsággal büntetik.