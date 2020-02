Van Japánban egy márka, a Lotte, ami többek között csokival töltött falatkákat is gyárt: ezek belül csokisak, kívül pedig egy-egy koala megrajzolt képe látható rajtuk, most pedig koalákat is lehet velük támogatni, írja a Sora News.

Ez a nasi alapjáraton is Japán egyik nagy kedvence, de most a cég úgy döntött, jó célt is fog szolgálni. Amellett, hogy a cég oldala közvetlen adományozásra buzdít az ausztráliai bozóttűzben megsérült koalák támogatására, most ezek az aranyos japán falatkák is őket segítik - aki csak vesz egy dobozzal ebből, vagy bármelyik Lotte-termékből, az is adományoz a koaláknak.

És ha ez még nem is lenne elég a japánoknak egy adag édesség vásárlására, akkor itt van még egy plusz: a nasin található koalás képekből csomó egyedi darab van, a gyűjtögető kedvű vásárlóknak vannak benne nagyon ritka rajzok is a doboló-táncoló koalák mellett. Akinek pedig nem ízlik a csokis verzió, annak árulnak epreset is.