Musicalekkel viszonylag ritkán fordul elő, hogy maguk alá tudják gyűrni a tömegkultúrát, de a Hamiltonnak sikerült. Ráadásul az egész történet egészen valószínűtlen, hiszen egy hiphopmusicalről van szó, ami az Egyesült Államok első pénzügyminiszterének, Alexander Hamiltonnak az igazán kalandos történetét meséli el, ráadásul úgy, hogy az alapító atyákat kivétel nélkül színes bőrű, különböző amerikai kisebbségek képviselői alakítják a darabban.

A 2015-ös bemutató után földi halandók számára lehetetlen volt jegyet szerezni az előadásra, így csak a kiváltságosok között terjedt a híre, mikor viszont kiadták a dalok felvételét, akkor a világ kevésbé szerencsés része is megérthette, hogy miről szól a hype. A Hamiltonban megállás nélkül rappelnek vagy énekelnek, így hallgatva is elég jól lehet érteni mindent a történetből. A sikerhez az is hozzájárult, hogy a Hamilton pusztán zeneileg is az utóbbi évek egyik legjobb és legérdekesebb lemeze, amiben sikerült a színházi hagyományokkal összeházasítani az olyan modern műfajokat, mint a rap vagy a pop. Nem véletlenül lett hatszoros platina az Egyesült Államokban az album.

Ahogy arról már az Indexen is írtunk erről, a Hamilton milliós rajongótábora főleg olyanokból áll, akik soha nem is látták élőben a darabot. Pont ezért sem volt kérdéses, hogy a Hamiltonból előbb-utóbb készül egy filmes változat. Még 2016-ban több előadását is rögzítették az eredeti szereplőgárdának, csak az volt a kérdés, hogy ez mikor jut el a nagyközönséghez. A jogokért óriási harc ment, és sokáig a Netflix tűnt a befutónak, hétfőn viszont bejelentették, hogy a Disney került ki győztesen a licitből. A jogokért kifizetett 75 millió dollár rengeteg pénz, nem történt még ehhez hasonló Hollywoodban.

Nyilván arra számítanak, hogy a darab, ami kezdettől fogva telt házzal megy New Yorkban, és összesen már több mint 630 millió dolláros bevételt hozott, a mozikat is meghódítja majd. Továbbá a mozis forgalmazás mellett legalább ennyire fontos volt, hogy később, a Disney+-on keresztül legyen elérhető a Hamilton és ne a Netflixen. A mozis bemutatóra egészen 2021 őszéig kell várni.