Fotó: Bakró-Nagy Ferenc / Index

Annyira itt a szél, hogy például egy 120 km/h-ás lökéssel a Kab-hegyen meg is dőlt a mai napra vonatkozó maximális széllökés rekordja. Itt Óbudán is nagyon szép, ahogy szaladnak a felhők, csináltam is gyorsan egy timelapse felvételt: