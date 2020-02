2017 májusában vesztette el kutyáját egy Iowa állambeli nő, nemrég azonban újra látta kedvencét – a közösségi médiában, egy sörösdobozról készített fotón. A dobozokra gazdikereső, menhelyes kutyák képét nyomták rá Florida államban, Manatee megyében, hogy segítsék a helyi menhelyet, írja a BBC. Egyelőre nem tiszta, hogyan kóborolt el a kutya kb. 1600 kilométerre egykori lakhelyétől, az viszont kiderült, hogy Hazel már ebben a hónapban visszakerül egykori gazdájához.

Monica Mathis mindent elkövetett 2017-ben, hogy megtalálja a kutyát, ám nem járt sikerrel – aztán, amikor a Minnesota állambeli St. Paulba költözött, már teljesen feladta a reményt, hogy valaha is megkerül a kutyája. Hazel aztán kikötött a Manatee megyei menhelyen. Az itt dolgozók a chipet is leolvasták, ám az elérhetőségek alapján nem tudtak kapcsolatba lépni a gazdájával. Nem sokkal ezelőtt az egyik helyi sörfőzde, a Motorworks Brewing akciót indított a menhellyel közösen, hogy segítsen a gazdikereső állatoknak új otthonra lelni: az állatok képeit ezért sörösdobozokra nyomták. A dobozokról beszámoltak Ellen DeGeneres talkshow-jában is, Monica Mathis Facebook-feedjében pedig váratlanul felbukkantak a kutyák képei. Ezután lépett kapcsolatba a sörfőzdével és a menhellyel, félve attól, hogy kutyáját valaki más örökbe fogadja.