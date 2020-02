Kiakasztó sorozattal jelentkezik az Index, ami könnyen lehet, hogy ebből az egyetlen posztból fog állni, de címe legalább már van (az, hogy Kiakasztó). És mivel ez a sorozat első cikke, igyekeztem a lehető legdemagógabb/legönkényesebb összehasonlítást találni.

Népszerű hírünk, hogy a Lidl kezdő bolti eladói bruttó 325-346 ezer forintot keresnek. Aki már három éve ott van, annak 380 ezret is elérheti a bruttó bére, a hasonló helyzetben lévő targoncavezetőké pedig akár 504 ezer is lehet. Igaz, utóbbiaknak szakképesítésre is szükségük van: érvényes targoncavezetői jogosítványra. A boltvezetők bérét és egyéb juttatásait most hagyjuk is.

Nagyon helyes, hogy a kiskereskedelmi dolgozókat tisztességesen megfizetik. Viszont szerettem volna ezeket a tisztán piaci béreket kicsit perspektívába helyezni, amihez kapóra jött, hogy nemrég egy ismerősöm a kezembe nyomta egy tavalyi fizetési papírját. Egy bő negyed százada múzeumban dolgozó, egyetemi végzettségű okleveles tárgyrestaurátorról van szó.

Az alapbére 192 ezer forint.

Kapott azért pótlékokat is:

3 ezer forint bérpótlékot, hogy kijöjjön a 2019-es közalkalmazotti bértábla H9 besorolása szerinti minimumjuttatás;

20 ezer forintot a munkája során használt vegyszerek által jelentett egészségügyi kockázat miatt;

10 ezer forintot, mivel tudományos kutató és oktató;

29 ezer forintot, mert közgyűjteményi dolgozóként kulturális illetménypótlékra jogosult;

és még 26 ezer forint bérkiegészítést, mert a munkáltatója elégedett vele.

Így lett a bruttó bére 280 ezer forint.

Amiből végül kicsit több, mint 182 ezer forintot kapott kézhez. Ő egyébként nem a pár éve 13-14 milliárdért hazahozott Seuso-kincsekkel foglalkozik, az csak a hangzatos cím miatt kellett. Viszont akik igen, azok is pontosan ugyanolyan helyzetben vannak, mint ő.