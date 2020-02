Az MTI a Kincsesbányán élő Kovács Andrásról közölt fotósorozatot. Már a férfi neve is árulkodó (egyébként a dédapja volt hivatásos kovács), több mint húsz éve készít műhelyében különböző japán kardokat. Gépeket nem használ, csakis kézzel kovácsol, egy kardon 3-4 hónapot is dolgozik, évekre előre le van foglalva, annyi rendelése van. A mester munkáját Japánban is elismerték, egyik kiküldött művét értékelve három dant adtak neki az ottani szakemberek.

6 Galéria: Kovács András japánkard-készítő Fotó: Vasvári Tamás / MTI