Bármennyire is joggal háborodik fel (vagy ízlés szerint röhög) az ember azon, ami a magyar köztévében zajlik tájékoztatás címszó alatt, a helyzet az, hogy sehol nem vagyunk az oroszokhoz képest. Az orosz köztévében ugyanis a minap konkrétan leleplezték, hogy személyesen Donald Trump amerikai elnök utasítására készült a kínai koronavírus, biológiai fegyverként, amit Kína ellen vetettek be amerikai kémek. Erre többek között az is bizonyíték, hogy mielőtt elnök lett, Trump előszeretettel mozgott a szépségversenybizniszben, ahol mit kap a szépségkirálynő? Na mit? Hát persze, koronát. (Plusz gonosz gyógyszerlobbi, az kötelező kör, nyilván.)

Nekem már csak az lenne a kérdésem, hogy ezen a vészterhes órán, amikor egy egész nemzet a lélegzetét visszafojtva, egyik kezében szájmaszkkal és kézfertőtlenítővel, a másikban alufóliacsákóval ácsorog tanácstalanul, azt mantrázva, hogy „melyiket válasszam?”, hát hol van a dezinformáció tengerén mindig megbízható szellemi világítótoronynak számító Szaniszló Ferenc???