A híresség és férje, Kanye West még 2013-ban vettek egy akkor 20 millió dollárt érő házat, amit több éven keresztül újítottak fel, és amibe csak 2017-ben költöztek be, és időről-időre meg is osztanak egy fotót arról, hogy most milyen körülmények között élnek. A távolban elégedetten sóhajt fel egy Marie Kondo, ugyanis a hatfős család otthona meglehetősen puritán módon van berendezve, ahogyan Kim Kardashian fogalmazott, ez egy minimalista kolostor.

Talán nehéz elhinni, de a pár egy lakberendezőt is felkért, hogy segítsen nekik, ő pedig nem más mint az ismert belga dizájner, Axel Vervoordt, akinek az építészként dolgozó Vincent Van Duysen megálmodni a terveket. Az internet persze nem feltétlenül elégedett a végeredménnyel, sokak szerint a ház borzasztóan üres, és rengeteg önjelölt lakberendező döntött úgy, megphotoshopolja, milyen berendezési tárgyakkal lehetne kicsit otthonosabbá, barátságosabbá tenni a különböző helyiségeket.

Eu deixaria bem simples, cores neutras e sem muitos elementos, e com o conforto que o Brasileiro gosta. Me procura que te dou uma dicas maravilhosas! pic.twitter.com/pQaYBrZXV0 — Jr. Misaki (@jrmisaki) February 4, 2020

