Egy nemtelen, mocskolódásig süllyedő, vitának nem is mondható veszekedésben jól bevált eszköz egyenlőségjelet tenni jó és rossz közé, vagy legalábbis megkísérelni azt. A kormánykommunikációt szélsőjobbról erősítő Bayer Zsolt most ékes példáját mutatta ennek, amin persze kár meglepődni, hiszen a nemtelen, mocskolódásig süllyedő közbeszédnek tényleg lovagkeresztet érdemlő élharcosa.

A Nobel-díjas Kertész Imrét kihagyó, Wass Albertet és Nyirő Józsefet tananyaggá emelő Nemzeti alaptanterv ellen „nem tanítok fasiszta írót” szlogennel tiltakozó pedagógusokat („pájdágógosz nénit”) azzal támadja be a Magyar Nemzetben, hogy Kosztolányi Dezsőt rántja le Wass és Nyirő szintjére. Emlékeztet ugyanis arra, hogy Kosztolányinak voltak antiszemita írásai (amit ő idővel el is ismert), és idéz is belőlük. „Mi tudjuk, mi az a gajdesz, ők nem”, idézi, meg azt is, hogy Kosztolányi a Nyugatot emlegette „zsidó pártszövetkezetként”.

Csakhogy Kosztolányi nem volt nyilas, nem volt náci. Az antiszemita írásait 1919 és 1921 között publikálta, abban az időben – amikor egyébként a később antifasiszta ellenálló Bajcsy-Zsilinszky Endre is még fajvédőként politizált – az antiszemitizmus nem azt jelentette, mint tizenöt-húsz évvel később. A húszas évek elején írni a zsidókról, az egészen más, mint kollaborálni a nyilas-fasiszta hatalommal, például 1944-ben a nyilas csonka parlament tagjának lenni, ahogy tette azt Nyirő, vagy még a második világháború után is revizionista, hungarista lapokba írni, ahogy tette azt Wass. De ez Bayernek mindegy, neki az fontos, hogy ha repül a nácizás barna sara, próbálni kell szétkenni, ha már Wasst és Nyirőt nem lehet kimosni belőle.