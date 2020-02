Dan Cain levelet kapott. Pontosabban értesítést arról, hogy legyen szíves befáradni a postára a küldeményéért. Ilyesmi előfordul a legjobb családban is, még Twinsburg városában, Ohioban is mondhatni mindennapos eset, így hát hősünk nem is gyanakodott, befáradt a postára. Ahol nem egy levél várta, hanem 79 doboz, tele levelekkel. Összesen 55 ezer darab. Mind ugyanattól a feladótól, ugyanazzal a tartalommal: Cain lányának diákhitel-számlakivonatával.

Mint kiderült, a hitelt intéző College Avenue Student Loan Company háza táján apró porszem került a gépezetbe, a rendszer végtelen ciklusba került, és addig nyomtatta ugyanazt levelet újra és újra, míg tartott a tápfeszültség. Az igazán vicces nem is az az egészben, hogy ezt a cégnél senki nem vette észre, és simán postára adták az 55 ezer levelet ugyanarra a címre; még csak nem is az, hogy a posta vállat vont, és simán kézbesítette, hanem az, hogy

hibás összeg szerepel mind az 55 ezer levélben, rossz kamattal számolták ki a tartozást.

A CNN számításai szerint az akció kb. 11 ezer dollár (3,3 millió forint) postaköltségbe fájt a cégnek. Cain azt mondta, a leveleket egyelőre a garázsban tárolja, a távlati terv az, hogy eltüzeli őket.