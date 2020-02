Pénteken írtuk meg mi is, hogy Matthew Perry, a Jóbarátok egyik főszereplője a sorozat színészei közül utolsóként, jó pár éves lemaradással regisztrált az Instagramra, és bár még semmit nem rakott ki, máris összegyűjtött négymillió követőt. Az Instagram-fiókon eddig semmi nem szerepelt, csak a bemutatkozás helyén az a kérdés: "Mi ez itt? Az Instagram-fiókom?"

Mostanra viszont Matthew Perry is megtalálta a posztolás-gombot, és berobbant az internetbe.

Ennyire örülök, hogy végre itt vagyok az Instagramon, úgyhogy kezdhetjük...

- kommentálta ikonikus táncolós jelenetét, amelyet az Instagram sem hagyhatott szó nélkül: "the one where we’re jumping for joy" - írták, a Jóbarátok epizód címeinek megszokott formájára utalva (mindegyik a The One With-formulával vagy egy variánsával kezdődött, így az Instagram kommentje kb. azt jelenti, A rész, amelyben örömünkben ugrálunk).

A legtöbben azt gondolják, Perry csatlakozása az Instagramra semmi mást nem jelenthet, mint a sorozat főszereplőjének rég várt újraegyesülésének előszelét, ami sajnos várhatóan nem egy új epizód vagy film lesz, hanem valamiféle beszélgetős műsor.