Donald Trump amerikai elnök a Twitteren reagált az internetet napok óta lázban tartó égető kérdésre:

William Moon fehér házi fotós még pénteken kapta el egy olyan pillanatban az elnököt, amikor a haját a szél hátrafújja, emiatt különösen jól látszik, hogy a rá jellemző narancssárgás bőrszín valójában az arcára van fújva. Természetesen az elnök szerint ez hülyeség!

– kommentálta a találgatásokat.

More Fake News. This was photoshopped, obviously, but the wind was strong and the hair looks good? Anything to demean! https://t.co/t8ptYMCYHf