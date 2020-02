Igen, szerintem is egészen elképesztő, de mégis igaz, a legelső Tom és Jerry-epizód ugyanis 1940. február 10-én jelent meg. Ugyan az eredeti tervek szerint a Puss Gets the Boot című első résznek nem lett volna folytatása, egy, az MGM-hez érkező levél miatt mégiscsak berendeltek egy sorozatot, a többi pedig már történelem.

Az eredeti felállásban, William Hanna és Joseph Barbera gondozása alatt 114 epizód készült, mára pedig összesen 164-nél áll a sorozat, aminek legutóbb 2014-ben készült új része. Jelenleg a Warner Brothersnél vannak a sorozat jogai, ami idén karácsony előtt élőszereplős Tom és Jerry filmmel jelentkezik majd. Lazán kapcsolódik, de itt érdemes kiemelni azt is, hogy a magyar internet egyik legkultikusabb videóját, a Metál az észt is a Tom és Jerrynek köszönhetjük.

Fotó: Tom and Jerry Wiki

Ilyen hosszú idő alatt természetesen egy sor érdekesség is összegyűlt a Tom és Jerryvel kapcsolatban, ezekkel pedig mi is többször foglalkoztunk már.

A legnagyobb kérdés persze nyilvánvalóan az, hogy akkor most a Tom és Jerryben melyik szereplőnek kell szurkolni. Gyerekként tutira mindenki Jerrynek szurkolt, felnőtt fejjel azonban könnyen belátható, hogy szerencsétlen Tom a legtöbbször csak a munkáját próbálja végezni, Jerry pedig sokszor egyáltalán nem is akar semmit, csak szándékosan provokálja őt.

Szerintem a Tom és Jerryben 323 Tomnak kell szurkolni, Jerry egy hatalmas seggfej.

136 Jerrynek kell szurkolni, Tom az elnyomó, aki mindannyiunk életében jelen van.

(via)