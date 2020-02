Mélységes mély az amerikai politika kútja, és ha valamilyen cikk miatt elkezdem beleengedni a thomasmanni értelemben vett mérőónt, akkor kutató buzgalmammal csak újabb meg újabb tudásrögöket zúdítok a nyakamba. Az elnökjelöltsége épp legesélyesebbnek tartott demokrata politikusról például most tudtam meg, hogy a Vermont állambeli Burlington polgármestereként a nyolcvanas években saját, 2020-ban nézve iszonyatosan retro, szeretnivaló és addiktív tévéműsort indított, ami "Bernie párbeszéde a közösséggel“ címen futott pár évig. És miután a független polgármesterből az Egyesült Államok egyetlen szocialista szenátora, majd pedig 2016-ban és idén is meghatározó elnökjelölt lett, az Interneten egy csomó válogatás jelent meg a műsor legjobb pillanataiból attól kezdve, hogy kisiskolásokat kérdez meg arról, „Hallottatok már a kokainról?“, addig, hogy a helyi (egy 42 ezres városról beszélünk) plázában helyreteszi „a fenébe a renddel és a törvénnyel“-szövegekkel lazázó punkokat, hogy „Komolyan a polgármesternek mondjátok, hogy fenébe a renddel és a törvénnyel?“

Az ilyen autentikus felvételek szerepe mára azért is felértékelődött, mivel azt bizonyítja, hogy Bernie Sanders évtizedek óta ugyanazokat a progresszív elveket vallja, és ugyanazon elképzeléseket fogalmazza meg, mint amilyeneket ma, elnökjelöltként hirdet. És bár egyes szocialista elképzeléseit lehet kritizálni, Sanders erkölcsi és politikai integritása óriási adunak számít a kampányban, és kampányvideói is nagyrészt arról szólnak, hogy ő már akkor is a ma már divatos progresszív ügyek szószólójának számított, amikor azok még abszolút periferikus, radikális témáknak számítottak.