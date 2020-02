Nem hiába, a Csíííz és a hasonló, kandikamera jellegű műsorok csillaga sosem áldoz le, egy orosz mókamester kinyomtatta az orosz elnök jókara portréját, betapasztotta egy liftbe, ahova felszerelt egy kamerát is, hogy aztán összevághassa a gyanútlanul belépő lakók reakcióit.

A Russian prankster glued a massive portrait of President Vladimir Putin to the inside of a residential elevator. He then placed a camera in the elevator to record people’s reactions. pic.twitter.com/dahMN83SvX