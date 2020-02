A Scooter egyik legismertebb száma a How Much Is The Fish?, ami a címben feltett értelmetlen, és soha meg nem válaszolt kérdés* mellett a refrénjében hallható indulószerű, lüktető ütemeiről is ismert, amit ráadásul egy rakás másik számban is hallhatunk.

Itt van például egy Scooterhez hasonló, viszonylag friss, pumpálós változatban, ez pedig egy spanyol punkzenekar verziója, amiben az az érdekes, hogy szinte egy időben jelent meg a Scooter számával.

A Scooter agyától, H.P. Baxxtertől finoman szólva sem szokatlan, ha különféle számokból vett hangmintákra építi egy-egy slágerét, így most sem járunk messze az igazságtól, ha azt gondoljuk, hogy a híres dallam nem Baxxter szüleménye, hanem ő is csak hallotta valahol.

Na, de hol?

A legvalószínűbb, hogy egy hetvenes évekbeli holland slágert hallgatott H.P. Baxxter, amikor megszállta az ihlet. A Bots Zeven Dagen Lang című számáról simán elképzelhető, hogy a Németországban cseperedő kis H.P. hallotta a folkzene felfutása korszakában.

De az igazi csavar még csak most jön a sztoriban. A Bots ugyanis szintén csak feldolgozta a számot. Ők Alan Strivell híres breton népdalénekes 1970-as Son Ar Christr című számából építkeztek.

És még mindig nincs vége!

Ugyanis a híres breton énekes, Alan Stivell sem a saját számát adta elő, amikor befutott ezzel a dallal. A Son ar Christr, ami egyébként azt jelenti bretonul, hogy A cider dala valójában egy 1929-es szerzemény, ami viszont semmilyen formában nem maradt fenn.

Két breton tini, Jean Bernard és Jean-Marie Prima a mezőkön dolgozott nyáron, és hogy kevésbé legyen unalmas és monoton a munka, mindenféle humoros, tradicionális breton dalokat találtak ki. A Son ar Christr a cséplés utolsó napján pattant ki a fejükből, ezután pedig heteket töltöttek a főleg mindennapi apróságokról, de leginkább csajozásról és piálásról szóló dal cizellálásával. Ennek ellenére a dal a feledés homályába veszett.

A számot aztán az 1940-es évektől kezdve több különböző breton énekes is előadta, hol eltérő szöveggel, hol eltérő dallammal, de a nagyközönség számára könnyen hozzáférhető módon csak a Stivell-féle verzió maradt fenn.

*Valójában 2016-ban megválaszolták, hogy mennyibe kerül a hal, pedig Baxxtert korábban ezzel a kérdéssel lehetett interjúkban kiborítani. Az "énekes" saját elmondása szerint a stúdiójukba vettek egy halat, ez az állat ihlette a refrént, és 3.80-ba került, de az nem derült ki, hogy milyen pénznemben.