Egy ideje olyan pletykák keringenek Amerikában, hogy annak idején majdnem Ryan Gosling is tagja lett minden idők egyik legsikeresebb fiúcsapatának, a nemrég Budapesten is fellépő Backstreet Boysnak. A pletykákat most maga a fiúcsapat cáfolta a Hollywood Reporter szerint.

AJ McLean tag szerint az egész egy kontextusából kiragadott infó miatt indulhatott el. Annak idején, amikor Gosling rendszeres szereplője volt a Mickey Mouse Club c. műsornak, akkor a Backstreet Boys és a színész ugyanabban az apartmanban laktak, többek között Britney Spearsszel és Christina Aguilerával is. A fiúcsapat tagjai gyakran együtt kosaraztak Goslinggal, akinek nagyon bizonygatták, hogy be fognak futni.

Ez nem fog megtörténni, tesó.

- reagálta erre annak idején Gosling, mivel szerinte a New Kids on the Blockkal kifutotta magát a fiúcsapat koncepció. McLean azt is cáfolta, hogy Gosling valaha meghallgatáson lett volna, hogy bekerüljön a Backstreet Boysba.