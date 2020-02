Arról kaptak bejelentést állatmentők a Virginia állambeli Washington megyében, hogy egy helyi lakos kutyája egy elárvult medvebébivel tért haza. Az UPI.com a Virginia Department of Game and Inland Fisheries biológusára, Bill Bassingerre hivatkozva azt írja, hogy a sértetlen, elárvult medvekölyköt azóta már elvitték a Washington megyei házból a waynesborói The Wildlife Center of Virginiába, ahol már találtak is neki egy pótmamát, aki február tizedike óta a sajátjaként gondoskodik a kis bocsról.