Lewis Hamilton, Dub Fx és Winnie Harlow modell után most a 43 és brit színész, Orlando Bloom tetoválását készítette el Bercsényi Balázs tetoválóművész, figyelt fel az nlc.hu egy Instagram-posztra. Bloom a posztja alatti kommentben magyarázta meg az Instagramon, hogy a tetoválás fia, Flynn neve morzekódban, felette pedig születésének dátuma szerepel. Csakhogy néhány kommentelő rámutatott: ha ez valóban az, és fia neve továbbra is Flynn, akkor vagy a hozott mintánál, vagy a varrásnál hiba csúszhatott a tetoválásba, így ugyanis nem más van a kezére vésve, mint az, hogy Frynn, írja a 24.hu a BuzzFeed posztja alapján. Ha kíváncsi vagy, hogy kellene helyesen morzézni a nevet, a BuzzFeed linkelt oldalán megnézheted.

Bercsényi Balázs az Index kérdésére úgy reagált a hibára:

Mindenki hibázhat, szerencsére a 'nagy elírás', egy pont, ami könnyen javítható.

A külföldön élő, de Magyarországra rendszeresen hazalátogató Bercsényivel korábban az Index is készített interjút, amiben elmondta, 19 évesen költözött ki Nagy-Britanniába, ahol mosogatóként kezdte.

Ebben az időszakban találkoztam egy fantasztikus művésszel Londonban. Tulajdonképpen ő mutatott be ennek a művészeti ágazatnak, előtte egyáltalán nem terveztem sem tetováltatni, sem pedig tetoválni. Majd durván másfél évre rá hazajöttem, és teljesen átadtam magamat a szakmának.

Fotó: Instagram

A pécsi tetoválóművész neve külföldön is ismert: tavaly februári, „motion tattoo” projektjéről a BuzzFeed, a Bored Panda, az Inked Magazine és a PopSugar mellett számos külföldi portál is beszámolt. A projekt során Bercsényi Balázs egy hét alatt hetven ember különböző testrészére varrt rövid történeteket, amik önállóan is megállják a helyüket, valódi értelmüket azonban együtt adják. Az egyénen túlmutató és a legkülönbözőbb életeket összekötő projektben kizárólag magyarok vettek részt, akik korábban nem ismerték egymást.