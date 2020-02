Erős videó jelent meg a BBC-n, ami egy családi házon mutatja be, hogyan is néz ki a Közel-Kelet egyik legforróbb konfliktusa, amit most még Donald Trump Izrael-párti béketerve is fűt.

Az Indexen is írtunk Amerika legújabb tervéről részletesebben, amiben többek között a nemzetközileg el nem ismert ciszjordániai telepeket is Izrael részének ismerné el, melynek köszönhetően papíron hiába alakulhatna meg egy valódi állami státusszal rendelkező Palesztin Hatóság, amikor területét teljesen felszabdalnák a zsidó települések, illetve az azokat összekötő utak.

Ezt a konfliktust mutatja be egy család történetén keresztül a BBC. Egy olyan településre látogatott el a riporter, ahol az omladozó palesztin házak mellett húztak fel új, többszintes épületeket zsidóknak.

Akik betonfallal, kerítéssel, szögesdróttal különítették el magukat a palesztinoktól.

De van egy család, akik kicsit távolabb laknak a többi palesztin háztól, ezért gyakorlatilag körbekerítették a házukat és a hozzá vezető folyosót. Ahogy a többgyermekes palesztin apa fogalmaz: olyan, mintha egy börtönben vagy egy ketrecben élnének azóta, hogy odaköltöztek a zsidó telepesek. A házuk előtti folyosóra még kamerákat is felszereltek. Az izraeli álláspont szerint a megfigyelés, és a kerítés is a zsidó telepesek védelméhez szükséges. A falon van egy vaskapu is, amit kifejezetten az izraeli hadseregnek alakítottak ki.

"Elfoglalják a földemet, ketrecbe zárnak, megfosztanak a szabadságomtól" – mondja a palesztin férfi a videóban.

A brit közszolgálati csatorna stábja ezután átmegy a kerítés túloldalára, de nekik is másfél óráig tart ez, autóval, mert csak az izraeli hadsereg ellenőrzőpontjain juthatnak be a zsidó házakhoz. A riportban megszólaló telepes nő, – miközben a korábban bemutatott palesztin család házát nézi, a vaskerítésen keresztül – azt mondja, hogy a palesztin férfi választotta ezt az életet magának.

Donald Trump terve az ilyen izraeli telepek létrehozását, a földek állami kisajátítását jogszerűvé tenné. Az amerikai elnök "az évszászad alkujának" nevezi a tervet.