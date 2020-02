A Dennis névre keresztelt vihar, ami Anglia több részén is áradásokat okozott, a légiközlekedésben is fennakadásokat okozott. Alig egy héttel a Ciara miatti széllökések után a londoni Heathrow reptéren is nehézséget okozott a landolás.

A videón az látszik, hogy az Etihad társaság Abu Dhabiból Londonba tartó Airbus A380-as gépe annak ellenére landolt, hogy tucatnyi járatot töröltek vagy irányítottak át másik reptérre. A pilóták azonban az erős oldalszélben használatos úgynevezett "crab" landolást alkalmazták sikeresen, vagyis gyakorlatilag oldalazva közelíti meg a repülő a futópályát, és a landolás pillanatában hozza egyenesbe a pilóta a géptörzset.

A landolás abból a szempontból sikeresen zajlott, hogy a gép épségben földet ért, de az erős szél miatt a kifutópálya melletti füvön állt meg. A manőverben senki sem sérült meg.