Miközben az egész világ aggódva figyeli a karanténba zárt Vuhan városából a híreket, a nemzetközi punkvilág ha lehet, még jobban aggódik. Vuhan, ez a nem túl szép, ipari nagyváros ugyanis két évtizede a kínai punkvilág központja.

Wu Wei, a leghíresebb kínai punkzenész pár éve a brit The Guardiannak is elmesélte a sztoriját, vagyis azt, hogy amikor 1996-ban találkozott a Ramones, a Sex Pistols és a The Clash zenéjével, megalakította a maga zenekarát SMZB néven (a bibilia idézet jelentése, az élet kenyere).

Vuhanban természetesen nem fogadták a hatóságok kitörő örömmel a szokatlan, ráadásul vállaltan politikai üzeneteket is megfogalmazó zenét. Mint ez a részletes cikk is idézi, a vuhani punkok valóban a munkásosztályból érkeztek, elégedetlenek voltak a rendőri brutalitással, kritikusan énekeltek Maóról, a Tienanmen térről, és ha jól berúgtak, a koncertek után sportot űztek abból, hogy anyaszült meztelenül kergetőztek az éjszakai Vuhan utcáin a rendőrökkel.

Ám a ma is működő SMZB-t tucatnyi vuhani punkzenekar követte, és annyiban már javultak a zenekarok lehetőségei, hogy az illegális garázskoncertek után már kisebb klubok is megnyíltak, így Wu Wei kocsmája, a Wuhan Prison is. Az énekes amúgy a mai napig tisztában van vele, hogy levelezését, telefonhívásait figyelik, így több mobilt használ, de az óvatos nyitás jegyében, már olyan is előfordult, hogy meghívták egy zenei fesztiválra.

Azt persze gondosan egyeztették a zenekarral, hogy melyik öt számot játszhatják el, bár, mint ezen a fesztiválon is történt, az ilyen előírások éppen azért vannak, hogy egy punkzenekar semmiképpen se tartsa be őket.

Reméljük hamarosan legalább a régi kerékvágásban folytatódhat az élet a Wuhan Prisonban.