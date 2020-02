A Kasmír-régió egy kulturálisan és etnikailag igen színes terület India és Pakisztán határán. Ahogyan ez lenni szokott, mindkét atomhatalom igényt is tart rá, a dolog annyira véresen komoly, hogy 2001-ben a két ország között komolyan felmerült egy esetleges nukleáris háború lehetősége. A térképek különösen érzékenyek az ilyen konfliktusokra, hiszen szegény geográfusoknak valahová be kell húzni egy vonalat, amikor el akarják helyezni az országokat a Föld vetületén. (Elég csak a Krím félszigetre gondolni, amely rendszeres feszültségforrás, ugyanis az oroszok a magukénak tekintik, és de facto az is, azonban a nyugati országok nem ismerik el a terület annektálását.) Sokféle megoldással szoktak élni a térképészek az ilyen vitás területek esetén: külön színnel jelzik a régiót, a normál országhatárokétól eltérő típusú vonallal kerítik el.

Azonban az internetes korban olyan megoldások is szóba jönnek, amelyek röhögve köpik le az Index szlogenjét, miszerint nincs másik valóság.

A Google minden különösebb nehézség nélkül kreál párhuzamos univerzumokat, ugyanis ha indiai címről nézi az ember a Kasmír-régiót, akkor azt látja, hogy a terület az ország része. Azonban a világ többi részén vitatott területként szerepel:

A Google állásfoglalása szerint ők próbálják a "lehető leghitelesebb térképeket készíteni", és arra is odafigyelnek, hogy azok alkalmazkodjanak a helyi törvényhozáshoz amikor a határokat és a helységneveket feltüntetik.

Tehát ha Indiában Kasmír India része, akkor így fog szerepelni a térkép helyi iterációiban is.

A cég működését belülről ismerő emberek szerint a Google mindig egyeztet a helyi kormányzattal, mielőtt behúzna valahova egy vonalat, a Google Maps csapatán belül egy külön egység foglalkozik a vitatott területekkel. Egyébként a korábban említett Krím-félsziget esetén is a dupla valóság eszközével élnek, és az orosz netezők országhatárt, a többi felhasználó pedig vitatott területet jelző szaggatott vonalat lát.

Tehát ha holnap bejelentené a kormány, hogy Magyarország igényt tart az első világháborút követően elcsatolt területekre, akkor könnyen lehet, hogy másnap a Google Mapsen a magyar felhasználók már egy történelmi magyarországos változatot kapnának.

(Washington Post)