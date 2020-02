Hogy a civilizáció törékeny dolog és nem is olyan nehéz feje tetejére állítani: elég egy háromnapos hétvége, ami előtt úgy vásárolnak be az emberek, mintha ostromállapot miatt bunkerben eltöltendő hetekre készülnének. Szóval, eddig sem talán eddig is sejthettük, de a koronavírus ebben is tudott új szintet mutatni. Ráadásul nem Vuhanban, a karanténba zárt 58 milliós tartományban, hanem ezer kilométerrel délebbre, Hongkongban, igaz, az autonóm város sem mentes a járványtól, így a bevásárlási pániktól sem. Ezzel magyarázható, hogy

már vécépapírt is megéri rabolni.

Pontosan ez történt egy áruházi alkalmazottal, akit egy banda támadott meg és késsel kényszerített arra, hogy átadja a raktárba épp becipelt vécépapírkészlet egy részét: több száz tekercset, úgy 40 ezer forintnak megfelelő értékben – írta a BBC.

Ez jelzi a leghitelesebben, hogy az ellátási zavart nem sikerült Hongkongban sem elkerülni. Valamivel érthetőbb, hogy a hétmilliós városban a védőmaszkokat is pánikszerűen vásárolták fel. Hongkongban 75 fertőzöttet tartanak számon, az egészségügy dolgozók korábban sztrájkot hirdettek, tiltakozva az ellen, hogy nem zártál le szinte teljesen a Kínával közös határt, – bár a város nagy autonómia mellett Kína része – hogy csak rendkívül indokolt esetben jöhessenek át a népi Kínából, illetve csak a hongkongiakat engedjék onnan haza.