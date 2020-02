Jó, ők úgy hívják, hogy macskakiállítás, na de egy sima kiállítás miatt még nem kellene jelmezeket adni szegény macskákra, itt viszont elég sok gazda gondolta úgy, hogy azzal dobja fel a hangulatot, ha mindenfajta hacukába öltözteti a kisállatot.

Abban nem vagyunk teljesen biztosak, hogy ezt a macskák is élvezték.

Bár volt olyan állat, aki láthatóan előkelő módon tud viselni kalapot és gyöngysort.

De azért a macskák jelentős része meglehetősen utálta, vagy szimplán beletörődött abba, hogy a gazdái hülyét csinálnak belőle.

Egyébként Hanoiban is macska kiállítást tartottak, a városban 2018-ban tiltották be a macskaevést. Az ilyen kiállításokkal a szervezők nem titkolt célja, hogy bemutassák, hogy a macskák igen is érdemesek a szeretetre, és azt szeretnék, hogy egyre többen tartsák házi kedvencként az állatokat. Vietnám többi részén azonban még mindig legális macskát fogyasztani.