Semelyik házimunkát sem gyűlölöm annyira, mint a

MOSOGATÁST.

Tényleg igazán gyűlöletes, ahogy a már megszáradt, majd a mosogatóvíztől újra felpuhult, iszonytató pépesre ázott kis ételdarabok hozzáérnek a bőrhöz, bemásznak a köröm alá, nyomot hagynak a szivacson, és végül egyetlen gyanús, szürkés, nyúlós trutyivá állnak össze a szűrőben, amit aztán külön ki kell dobni, de az sem megy csak úgy simán, mert mindig van valami gusztustalan cafat, ami beleragad a szűrőbe, és nem lehet egyszerűen a kuka oldalához ütögetéssel eltávolítani.

Az egész műveletet kísérő szagok legalább ennyire szörnyűek, a délben még finom, friss paradicsomszósz mostanra savanyú, szagló matériává ért, a tészta keményítőtől zavaros főzővize kihűlve egy fazéknyi undorító lötty, és még a mosogatószer frissítőnek szánt citromos illata sem fedi el mindezt, hanem összekeveredve küzdenek a hányingeremért.

Szóval nem rajongok a mosogatásért.

A szenvedéseimet némileg megkönnyíti, amikor sorozatot tudok közben hallgatni, vagy fél szemmel akár nézni is, vagy ha épp van annyi eszem, és bekapcsolok magamnak

ZENÉT.

Ezt a módszert nem én találtam fel, világszerte Spotify-felhasználók sokasága készített olyan lejátszási listákat, amelyeknek a címében benne van, hogy "házimunka" vagy hogy "takarítás". Gondolom a kedvenc dalaikból készült válogatással jutalmazzák magukat a legunalmasabb, kötelező, időrabló tevékenység közben, amit csak ember csinálhat.

348 ilyen lejátszási listát összegezve itt vannak most a legnépszerűbb dalok, amikre az emberek szeretnek takarítani, pakolgatni, mosogatni. Az elmúlt egy év olyan nagy slágerei mellett, mint Lizzo és Billie Eilish számai vagy az Old Town Road, feltűnnek régi klasszikusok is, például Bon Jovi, Michael Jackson, a Queen és Whitney Houston dalai is, sőt, a lista második helyét rögtön egy 17 éves dal szerezte meg, a Mr. Brightside, de itt van Avicii és a Despacito is.

Mondjuk én biztos vagyok benne, hogy a mosogatás közbeni szenvedésem a köbre emelkedne, ha közben még például a Despacitót is kéne hallgatnom, de másoknak láthatóan bejön, mert a lista 17. helyére kúszott fel.

Ha önöknek is van saját házimunkához való lejátszási listája, nyugodtan küldjék el nekünk, hátha kiderül, Magyarországon mit hallgatnak az emberek söprögetés közben, de addig is, itt van a nemzetközi toplista:

Señorita // Shawn Mendes (Featuring Camila Cabello) Mr. Brightside // The Killers bad guy // Billie Eilish Uptown Funk // Mark Ronson Bohemian Rhapsody // Queen I Wanna Dance With Somebody // Whitney Houston Truth Hurts // Lizzo I Don't Care // Ed Sheeran (With Justin Bieber) Shape of You // Ed Sheeran Someone You Loved // Lewis Capaldi Old Town Road // Lil Nas X (Featuring Billy Ray Cyrus) Sunflower // Post Malone Don't Stop Believin' // Journey Shake It Off // Taylor Swift Believer // Imagine Dragons Wake Me Up // Avicii Despacito // Luis Fonsi High Hopes // Panic! At The Disco Sweet but Psycho // Ava Max Sweet Home Alabama // Lynyrd Skynyrd Party In The U.S.A. // Miley Cyrus Shut Up and Dance // WALK THE MOON Single Ladies (Put a Ring on It) // Beyoncé Livin' On A Prayer // Bon Jovi Billie Jean // Michael Jackson

Ön melyik háztartási munkát gyűlöli a legjobban? 367 Én is a mosogatást!

277 A vécépucolásnál nincs rosszabb.

253 A porszívózás a legrosszabb.

216 Egyiket sem, én szeretek takarítani.

190 Nem takarítok.

185 Nem én takarítok, feleségem van.

147 A mosás és a vasalás tesz tönkre.

102 Én a felmosástól vagyok ki.

95 Nem én takarítok, takarítónőm van.

(Mentalfloss)