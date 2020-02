Tavaly októberben fura kitétel jelent meg az amerikai adóhatóság, az IRS oldalán: az úgynevezett konvertibilis virtuális valuták felsorolásánál az ismert kriptopénzek, mint a bitcoin és az ethereum mellett példaként megjelent a Fortnite játékpénze, a V-bucks is. És mivel az ilyesmiket be kell írni az amerikai adóbevallásba, ez keltett némi felzúdulást gémerkörökben - és persze derültséget is, ahogy a népek elképzelték, hogy mondjuk a World of Warcraftban felhalmozott aranykészletből átutalnak az adóhatóság azerothi kirendeltségének pár százalékot.

Akárhogy is, a szöveg most változott, az adóhatóság elnézést kért, tévedésből került a videojátékos példa az oldalra, nem kell adózni a játékpénz után.

Nagy kár, már majdnem megalapítottam a NAV klánt, hogy szigorú tekintettel beszedjem az SZJA-előleget minden orktól, trolltól és élőhalottól.