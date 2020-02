Rendhagyó kiállítás nyílt Mostkvában egy orosz és egy azeri múzeum összefogásával. A tárlat azokat a keleties, kéziszövésű szőnyegeket mutatja be, amelyek a hagyományos szőnyegművészet és az tvenes-hatvanas évek legvadabb kommunista propagandáját ötvözik.

Mint azt a Russia Beyond cikke bemutatja a faliszőnyegek a kommunizmusban is népszerű dekorációs elemek maradtak, ráadásul segítették a szobák melegen tartását, de a hatalom agitcáiós célokat is szolgált velük, így ebben az időszakban pártvezetőket, munkásokat, természetesen főleg sztahanovistákat és sportolókat illett ábrázolni a nagy műgonddal elkészített keleti remekműveken.

Fotó: The State Museum of Oriental Art, Moscow

A legtöbb propagandaszőnyeg Azerbajdzsán területén készült, de a Moszkvai Keleti Művészetek Múzeumában március végéig most a moszkvai közönség is megtekintheti őket.