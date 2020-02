Illetlennek, helytelennek tartják a brit királyi család Instagram-követői, hogy az udvar egy fekete-fehér babafotóval kívánt boldog születésnapot szerdán II. Erzsébet királynő kedvenc fiának, András hercegnek, írja a Mirror. A problémát nem a fotó milyensége okozza, hanem inkább az, hogy András yorki herceg pedofilbotrányba keveredett, és azóta igyekszik ügyesen meghúzni magát, sőt, az FBI-jal sem működik együtt.

„Jó próbálkozás”, „beszélj az FBI-jal!”, „komolyan?!” – írják egymás után a kommentelők, némelyikük pedig a kép törlését követeli.

Mi ez az ügy?

A pedofil szexhálozatot üzemeltető Jeffrey Epstein egyik áldozata, a 35 éves Virginia Roberts-Giuffre szerint Epstein New Yorkban, Londonban és az Amerikai Virgin-szigeteken 2001-ben és 2002-ben több alkalommal is szexuális kapcsolatra kényszerítette őt András herceggel, amikor a nő még csak 17 éves volt, és a floridai törvények szerint kiskorúnak számított. András meglehetősen bugyuta érvekkel próbálta meg elhárítani a vádat, sőt azt állította, hogy nem is ismeri a nőt, azonban később egy közős fotó is előkerült róluk.

A királyi családra mostanában rájár a rúd, András herceg pedofilbotránya után Meghan Markle és Harry herceg jelentette be, hogy eltávolodnának az udvartól, majd II. Erzsébet legidősebb unokája, Peter Phillips is bejelentette válását.