A Morning Consult tanácsadócég január elején készített egy némileg érdekes, nagymintás felmérést a regisztrált amerikai szavazók körében. Azt nem találtam, hogy a felmérés reprezentatív-e bármilyen szinten, tehát vegyük úgy, hogy nem.

Irán kapcsán kérdezték őket online, akkoriban még ez volt a fő külpolitikai kérdés. Ennek kapcsán vaktérképeken azt is be kellett jelölni, hogy a választó szerint egyébként hol van Irán. Nos, tízből három válaszadó se tudta megmondani, hogy melyik ország Irán, sőt, egész sokan lőtték be valahova a Balkánra.

Ha megkérdezettekre bíznák, hogy hova induljanak a bombázók, akkor bajban lehetne saccra a Hódmezővásárhely és Cegléd közti vidék, de talán még Siófok vagy Pécs is.

Különdíjat kapnak, akik egyfajta elsüllyedt Atlantiszként valamelyik tengerbe képzelték Iránt, de vitán felül csettintésre méltó találat mondjuk Andorra vagy Ljubljana is. A nagy nyertesek a grúzok, akik valahogy megúszták az Iránná válást, pedig egész közel vannak.

Világtérképen még nagyobb volt a hiba lehetősége, de még így is figyelemre méltó versenyzők voltak, akik New Yorkot, Phoenixet esetleg Oklahomát vagy Arkansast gondolták Iránnak. Azt még el lehet mondani, hogy a férfiak, a képzettebbek és a gazdagabbak lényegesen jobban teljesítettek, ahogy a kevésbé elkötelezett pártválasztók is.

Mielőtt persze nagyon kinevetné a válaszadókat, vegye figyelembe, hogy ugyanezzel a kérdéssel nálunk is sokan komoly bajban lennének. Ahogy akár csak az is látványosan sokszor gondot okoz, hogy a megyéink nagyjából hol lehetnek.