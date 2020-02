Greta Thunberg mostanra kétségtelenül a világ legismertebb klímaaktivistája, hamarosan sorozat is készül róla, és elég nehéz lenne olyan embert találni, aki még egyáltalán nem hallott róla. Olyat ugyanakkor elég egyszerű találni, aki nem hallott a húgáról, Beata Ernmanról, pedig a jelek szerint előtte is nagy karrier állhat, csak nem aktivistaként, hanem énekesként.

A Gretánál három évvel fiatalabb Beata korábban több videóban is megmutatta már magát a világnak, ősszel pedig anyja mellett fog majd szerepelni a Forever Piaf című musicalben, ahol a fiatal Edith Piafot fogja alakítani. A fiatal lány elmondta, azóta énekel és táncol, hogy az eszét tudja, az pedig, hogy Piaf dalait adhatja elő, egy igazi valóra vált álom.

Beata zenéhez való vonzódása persze nem túl meglepő: anyja egy nemzetközileg is elismert mezzoszoprán, akit arról is lehet ismerni, hogy ő képviselte Svédországot a 2009-es Eurovíziós Dalfesztiválon. Itt érdemes megjegyezni, hogy bizonyos szempontból Gretának is van köze a zenéhez, az ENSZ tavaly szeptemberben tartott klímacsúcsán mondott beszédéből ugyanis előbb death metál szám lett, aztán meg ki is adták kislemezként.

(via)